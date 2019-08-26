آينتراخت فرانكفورت يضم مهاجم سبورتينج لشبونة

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الهولندي باس دوست من سبورتينج لشبونة البرتغالي.





وأوضح آينتراخت أن دوست وقع معه عقدا لمدة ثلاثة أعوام.





وذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن آينتراخت دفع عشرة ملايين يورو (1ر11 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب الهولندي الدولي، الذي كان قد لعب في ألمانيا ضمن صفوف فولفسبورج بين عامي 2012 و2016 .





وسجل دوست، الذي يبلغ طول قامته 96ر1 متر، 76 هدفا خلال 84 مباراة لفريق سبورتينج في الدوري البرتغالي، كما سجل 36 هدفا خلال 85 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا) لفريق فولفسبورج.





وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت "بعد رحيل سيبستيان هالر عن الفريق، كان من المهم بالنسبة لنا أن نجد البديل المناسب الذي يحظى بالخبرة والقدرة على تقديم المساعدة الفورية لنا."





وأضاف "باس (دوست) يحظى بذلك ولديه دراية بالبوندسليجا، هو سيشكل عنصرا مهما بفريقنا من خلال قدراته ودقته أمام المرمى."





وتابع "معدله التهديفي قوي للغاية ونحن بالطبع نتمنى أن يواصل تشكيل الخطورة أمام مرمى منافسينا".



