ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان بقرار مفاجئ

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، عن رغبة باريس سان جيرمان في ضم نجم ريال مدريد والذي تتمسك إدارة فلورنتينو بيريز باستمراره وعدم التفريط في خدماته.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان عاد مجدداً واستفسر عن وضع فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد وزيدان أملاً في ضمه هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن النادي الملكي رد على ليوناردو أكد له استمرار جونيور وأنه لن يترك "سانتياجو برنابيو".

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تلك هي المرة الثانية التي يطلب فيها باريس سان جيرمان ضم فينسوس حيثُ حاولوا التعاقد معه ضمن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.