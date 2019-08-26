ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان بقرار مفاجئ

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:08 م
ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان بقرار مفاجئ
بيريز
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، عن رغبة باريس سان جيرمان في ضم نجم ريال مدريد والذي تتمسك إدارة فلورنتينو بيريز باستمراره وعدم التفريط في خدماته.

 

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان عاد مجدداً واستفسر عن وضع فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد وزيدان أملاً في ضمه هذا الصيف.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن النادي الملكي رد على ليوناردو أكد له استمرار جونيور وأنه لن يترك "سانتياجو برنابيو".

 

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تلك هي المرة الثانية التي يطلب فيها باريس سان جيرمان ضم فينسوس حيثُ حاولوا التعاقد معه ضمن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر