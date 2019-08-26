نجم شالكه يعتزل اللعب الدولي

أعلن المهاجم النمساوي جويدو برجشتالر اعتزاله اللعب الدولي، مرجعا السبب في ذلك إلى رغبته في التركيز على مشواره مع فريق شالكه الألماني لكرة القدم.





وقال برجشتالر إنه سيعتزل اللعب الدولي على الفور، مضيفا في تصريحاته لموقع نادي شالكه "هذا القرار لم يكن سهلا بالنسبة لي".





وأضاف "فكرت بجدية شديدة في الفترة الأخيرة، وأعتقد أنه القرار الصحيح من أجل صحتي وعائلتي."





وكان برجشتالر قد شارك للمرة الأولى ضمن صفوف المنتخب النمساوي في شباط/فبراير 2012 ولعب 25 مباراة دولية سجل خلالها هدفين.





وفي آخر مباراة دولية خاضها، سجل برجشتالر هدف الفوز للنمسا في شباك سلوفينيا في يونيو الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).



