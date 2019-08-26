مالك سلامة يحصد ذهبية ٦٠ كجم بكاراتيه ألعاب إفريقيا

توج البطل المصري مالك سلامة بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه ليضيف ميدالية جديدة لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

وواجه مالك سلامة نظيره لاعب المغرب عبد السلام المكناسي في نهائي وزن ٦٠ كجم ليحقق بطل مصر الفوز في النهاية ويمنح مصر الذهبية.

وسبق لبعثة مصر في الكاراتيه أن حصدت ٤ ميداليات برونزية في الصباح جاءت عن طريق طه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه للرجال، بجانب ٣ فضيات عن طريق سارة عاصم في الكاتا الفردي للسيدات، وأحمد شوقي في الكاتا الفردي للرجال، ورضوى سيد في وزن ٥٠ كجم كوميتيه سيدات.