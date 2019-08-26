خاص - صحفي ليكيب: الخليفي ليس مُغفلًا وسيترك نيمار في هذه الحالة.. بيريز أقوي من بارتوميو وإذا أراد ضم البرازيلي سيضمه
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:59 م
أسامة عواد
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مازال مسلسل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مستمرًا إلى حد الآن، فلا أحد يعرف إلى أين سينتقل الساحر البرازيلي، إلى برشلونة أو ريال مدريد، فمازال الصراع قائمًا بين عملاقي الكرة الإسبانية للحصول على خدمات نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وفي هذا الصدد قال "جوليه سيكوريل" صحفي ومراسل صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :" قضية نيمار معقدة للغاية ولن تُحسم إلا مع نهاية الميركاتو، باريس سان جيرمان يريد تحقيق أعلي المكاسب من بيع لاعبه البرازيلي".
وأضاف :" عروض برشلونة لضم نيمار ليست كما يريدها الفريق الباريسي، ناصر الخليفي ليس مغفلًا لِكي يترك نيمار إلى برشلونة بهذه السهولة وبعروض لا تصل إلى ما يريده مالك النادي الباريسي".
وأكمل صحفي "ليكيب" تصريحاته قائلًا :" ريال مدريد لم يقدم أي عرض لضم نيمار، فكل ما قيل هراء، فلورنتينو بيريز لم يدخل الحرب على نيمار، هو فقط يناور من بعيد لبعيد، لكم في الحقيقة بيريز إذا أراد جلب نيمار فسيفعل ذلك في الحال فهو أقوي من برشلونة وبارتوميو".
وبسؤاله عن طلب ميسي لجلب نيمار قال :" الأمور ليست كذلك، ميسي لم يقل ذلك، لكن ما أعرفه جيدًا أن بارتوميو يعرف جيدًا أن ميسي يريد أن يعود نيمار إلى البلوجرانا من جديد، لذلك فأن بارتوميو يحاول لكن محاولاته كلها محاولات عادية لا ترتقي للجدية أبدًا".
وأختتم سيكوريل تصريحاته قائلًا :" قولتها من قبل ناصر الخليفي ليس مغفلًا ولن يترك نيمار إلا بالسعر الذي يريد فقط، هو أيضًا لا يريد بيعه لبرشلونة، لكن إذا وصل العرض المناسب والذي يريده الخليفي سيتم الاستغناء عن البرازيلي في الحال".
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