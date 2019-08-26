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يارا الشرقاوي تحقق برونزية الشيش في دورة الألعاب الإفريقية ونهى هاني تنافس على الذهبية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:00 م
يارا الشرقاوي تحقق برونزية الشيش في دورة الألعاب الإفريقية ونهى هاني تنافس على الذهبية
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علي نبوي
 
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ضمنت يارا الشرقاوي لاعبة منتخب مصر للشيش الحصول على الميدالية البرونزية بعد الخسارة من بطلة مصر نهى هاني في مباراة قبل النهائي.

 

تأهلت نهى هاني للمباراة النهائية بعد الفوز على زميلتها يارا الشرقاوي ليكون النهائي مع بطلة تونس على الميدالية الذهبية.

 

تنص لوائح منافسات السلاح في دورة الألعاب الإفريقية على حصول الخاسران من قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد مراكز.

 

يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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