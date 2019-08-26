حلا شيحة تغازل جمهورها بإطلالة مثيرة (صور)





وظهرت حلا شيحا في الصورة بإطلالات غير معتادة، حيث كشفت الصور عن ساقيها وهي جالسًا على أحد السراير.





وقدمت الفنانة حلا شيحا، عمل درامي في موسم منافسات رمضان الماضي مع الفنان محمد رمضان "زلزال"، ويعد العمل الأول لها بعد العودة في قرارها باعتزال الفن وخلعها للحجاب.

خضعت الفنانة حلا شيحا لجلسة تصوير جديدة لأحد مجلات الفن، لتظهر على غلافها، بعد تقديمها عمل درامي في موسم رمضان الماضي.