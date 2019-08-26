جامعة الأزهر: تهنئ "السيسي" و"طيب" والمصريين.. وتعلن الأحد إجازة رسمية

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، عن أن الأحد المقبل، إجازة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد.





ومن جانبه، هنأ رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والشعب المصري، وسائر شعوب وقادة وحكومات العالمين العربي والإسلامي، بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد، سائلا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على مصرنا العزيزة والأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها.





‫ودعا "المحرصاوي" المسلمين إلى استلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة، من صدق النية والعزم، وحسن التخطيط والأخذ بالأسباب، وتقديم أهل الكفاءة والعلم، والعمل بقوة وإخلاص لتعمير الأرض وبناء الأوطان.



