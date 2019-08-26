تطورات جديدة تبعد نيمار عن برشلونة

أصبحت فرصة خروج النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية معقدة بعض الشيء في الوقت الحالي.

وقالت شبكة "ESPN" إن باريس سان جيرمان قد أعلن غياب كافاني لـ3 أسابيع وكيليان مبابي لـ4 أسابيع بسبب الإصابة وبالتالي ففرص نيمار في رحيل أصبحت معقدة جداً.

وكان نيمار حديث وسائل الإعلام الأجنبية خلال فترة الميركاتو الصيفي نظراً لاهتمام ريال مدريد وبرشلنة بالتعاقد معه ودخول يوفنتوس من بعيد على خط المفاوضات.

وأبدى نيمار رغبة قوية في الانتقال إلى الدوري الإسباني وبالتحديد برشلونة إلا أن نادي باريس سان جيرمان رفض العروض المقدمة من "كامب نو" وسط إغراءات من ريال مدريد.