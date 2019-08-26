معهد سي جونج بالقاهرة يستقبل دفعة جديدة من دارسي اللغة الكورية
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:57 م
احمد رفعت صديق
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نظم معهد سي جونج بالمركز الثقافي الكوري حفل استقبال لدارسي اللغة الكورية الجدد في دورة فصل الخريف التي تنطلق بداية من الشهر الجاري وحتى ديسمبر المقبل.
وشارك في الحفل يانج سانجن مدير المركز، والذي أعرب عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من دارسي اللغة الكورية مشيراً إلى أن إتقان اللغة الكورية سيمكنهم من استكشاف الثقافة الكورية، كما سيفتح أمامهم مجالات عمل جديدة.
وقال مدير المركز إنه تم إيفاد مدرسة كورية متخصصة في تدريس اللغة الكورية من أجل الارتقاء بمستوى تعليم اللغة الكورية بمعهد سي جونج لتعليم اللغة الكورية بمصر. ونوه إلى أنه سيتم افتتاح مستويات متقدمة لتعليم اللغة الكورية بالإضافة إلى سلسلة المحاضرات التحضيرية لاختبار إجادة اللغة الكورية (توبيك).
ويبلغ عدد الدارسين بالمعهد في هذا الفصل الدراسي نحو 200 طالب، في كافة المستويات من الأول وحتى السابع. ويوفر المركز الثقافي الكوري من افتتاحه في عام 2014 دورات مجانية لتعليم اللغة الكورية.
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