رغم الإصابة.. حمد الله يطلب المشاركة أمام السد

تتجه انظار عشاق كرة القدم السعودية، في تمام الثامنة إلا ربع من مساء اليوم، الاثنين، صوب استاد “الملك فهد الدولى” بالعاصمة “الرياض”، لمتابعة المواجهة التى ستجمع بين النصر والسد ، على ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.





وذكرت تقارير صحفية سعودية، إن النجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الأصفر، قدم طلبًا إلى الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بالمشاركة في مباراة الليلة، على الرغم من عدم اكتمال شفائه من الإصابة، إلا ان الجاهز الطبي أوصي فيتوريا، بعدم الدفع باللاعب في المباراة حتى لاتتفاقم إصابتم.





وتعرض عبدالرزاق حمدالله لإصابة، أجبرته علي مغادرة أرضية الميدان، في الدقيقة 70، من مباراة النصر وضمك، وحل بدلاً منه، فراس البريكان، وأظهر الفحص الطبي، معاناته من إلتواء خفيف في المفصل.

تجدر الإشارة، إن نصر نتوس، حجز مقعده فى الدور ربع النهائى بالبطولة القارية للمرة الأولى فى تاريخه ، خلال الموسم الحالى، على حساب الوحدة الإماراتى، فيما حجز منافسه، مقعده على حساب الدحيل.





ومن المقرر أن يلتقى الفائز من هذه المواجهة الصعبة، مع الفائز من المواجهة الثانية فى التى تجمع بين الثنائى السعودى “اتحاد جدة، الهلال، وذلك في نصف نهائي البطولة.