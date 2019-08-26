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ماكرون: نريد خلق الظروف المناسبة لعقد لقاء بين روحاني وترامب

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:53 م
ماكرون: نريد خلق الظروف المناسبة لعقد لقاء بين روحاني وترامب
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يجب العمل من أجل خلق الظروف المناسبة لعقد لقاء بين الرئيس الإيراني والأمريكي من أجل التوصل لاتفاق.


وذكرت "رويترز" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال اليوم الاثنين إن هناك تحضيرات حاليا لعقد اجتماع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع المقبلة لإيجاد حل للأزمة النووية.


وأشار الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لقادة مجموعة الدول السبع في بياريتس بفرنسا: "هناك أمران مهمان للغاية بالنسبة لنا: يجب ألا تحصل إيران مطلقا على أسلحة نووية وينبغي ألا يهدد هذا الوضع الاستقرار الإقليمي".


وأضاف أن المناقشات جارية لعقد قمة.


وتابع قائلا "ما آمله في الأسابيع المقبلة بناء على هذه المحادثات، أن نتمكن من رؤية قمة بين الرئيس روحاني والرئيس ترامب"

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