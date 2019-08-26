رضوى سيد تكتفي بفضية ٥٠ كجم كوميتيه ألعاب إفريقيا

حصلت اللاعبة رضوى سيد على ميدالية فضية أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وواجهت لاعبة منتخب الكاراتيه المصري، منافستها عايشة سياح في مباراة نهائي وزن تحت ٥٠ كجم على صالة الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وفازت لاعبة المغرب بنتيجة ٤-٠ في اللقاء.

وسبق لبعثة مصر في الكاراتيه أن حصدت ٤ ميداليات برونزية في الصباح جاءت عن طريق طه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه للرجال، بجانب فضيتين عن طريق سارة عاصم في الكاتا الفردي للسيدات، وأحمد شوقي في الكاتا الفردي للرجال.