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7 قطاعات تقود مؤشرات بورصة الكويت للصعود الجماعي بختام التعاملات

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:39 م
7 قطاعات تقود مؤشرات بورصة الكويت للصعود الجماعي بختام التعاملات
بورصة الكويت
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نيفين سمير
 
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أنهى المؤشر العام للبورصة الكويتية جلسة اليوم مرتفعاً 0.44 بالمائة عند مستوى 5934.49 نقطة رابحاً 25.82 نقطة. كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.32 بالمائة و0.48 بالمائة على الترتيب.

وبالعودة للتداولات اليوم، سجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 1.89 بالمائة، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها المواد الأساسية بنحو 0.62 بالمائة.


ونجحت المؤشرات الكويتية في تجاوز مرحلة الهبوط التي لازمتها طيلة الثلاث جلسات الماضية، لترتفع اليوم الاثنين بشكل جماعي بالتزامن مع تحسن التداولات وظهور بوادر أمل تلوح في الأفق ساهمت في هذا الصعود.




وتصدر سهم "الوطنية القابضة" القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10 بالمائة، فيما جاء سهم "بيان" على رأس القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 5.9 بالمائة.

وارتفعت سيولة البورصة اليوم بنحو 3.5 بالمائة ليصل إلى 29.68 مليون دينار مقابل 28.69 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول 11.5 بالمائة إلى 119.68 مليون سهم مقابل 135.26 مليون سهم بجلسة الأحد.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.21 مليون دينار مرتفعاً 0.68 بالمائة، بينما تصدر سهم "أرزان" نشاط الكميات بتداول 12.32 مليون سهم مرتفعاً 0.74 بالمائة.
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