7 قطاعات تقود مؤشرات بورصة الكويت للصعود الجماعي بختام التعاملات

أنهى المؤشر العام للبورصة الكويتية جلسة اليوم مرتفعاً 0.44 بالمائة عند مستوى 5934.49 نقطة رابحاً 25.82 نقطة. كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.32 بالمائة و0.48 بالمائة على الترتيب.





وبالعودة للتداولات اليوم، سجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 1.89 بالمائة، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها المواد الأساسية بنحو 0.62 بالمائة.