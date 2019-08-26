"مستثمرو طبرجل" يُطلِعون أمير الجوف على خطط النهوض الاقتصادي

نوه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، بالدور المنوط برجال الأعمال في المنطقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع الاستثمارات وتوطين الوظائف والاستثمار في الإنسان من أبناء وبنات الوطن وخدمة المجتمع، الذي تؤكده الرؤية.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم بمقر المحافظة عددًا من رجال الأعمال بمحافظة طبرجل، وفق وكالة الأنباء السعودية التي أوضحت أن الأمير فيصل استمع خلال الاستقبال إلى مداخلات رجال الأعمال، والخطط التي يعملون عليها للنهوض بالمحافظة اقتصاديًّا، بما يضمن سير العمل، مؤكدين العمل بتوجيهاته وتطلعاته التي تصب في مصلحة المنطقة.





حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان، والمستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد بن محمد السناني، ومحافظ طبرجل عيد بن فليح الحربي.