ظهرت الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس

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ويعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 اليوم الإثنين، وقد انتهى الطلاب من أداء الامتحانات التى استمرت لمدة 10 أيام في 6 أغسطس الجاري، وتمت عمليات التصحيح والمراجعة بدقة شديدة لإخراج النتيجة في موعدها المحدد.





ويمكنكم الاستعلام عن الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 عبر بوابة التعليم الفني في الخطوا الأتية:

- أدخل على بوابة التعليم الفني - حدد شعبة الدراسة ثلاث سنوات - خمس سنوات - حدد القسم التى درست فيه - اضغط على بحث لتظهر لك النتيجة فور إعلانها.

وبعد معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 يتمكن الطلاب الناجحين من تسجيل رغباتهم على بوابة الحكومة المصرية ضمن تنسيق الجامعات هذا العام.

ينتظر طلاب الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والفندي بنظاميه الخمس سنوات والثلاث سنوات نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 على أحر من الجمر، ويبحثون عن روابط لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني حيث يمكنك الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، وهذا فور اعتمادها اليوم من جانب وزير التربية والتعليم، لذا حرصتعلى مساعدة هؤلاء الطلاب، وقدمت لهم رابط سريع يسهل عليهم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية التي سيتم ظهورها عبر بوابة نتيجة الدبلموات الفنية خلال الدقائق المقبلة، وعلى الطالب الضغط على الرابط لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني، وبالتوفيق للجميع.