ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إعلان موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي "الحزام والهاتف" بحائل والجوف

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:34 م
إعلان موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والهاتف بحائل والجوف
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعلنت إدارة القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الاثنين، موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم ربط حزام الأمان ومخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة بمنطقتي حائل والجوف.

وذكر بيان صادر عن «أمن الطرق»: «استكمالًا لما سبق، سيتم بمشيئة الله البدء بالرصد الآلي لمخالفة عدم ربط حزام الأمان ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة وذلك على الطرق الخارجية في (منطقتي) حائل والجوف اعتبارًا من يوم الأحد ٢ / ١ / ١٤٤١».

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت في وقتٍ سابق، أنَّ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، وقيمة مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر