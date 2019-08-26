إعلان موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي "الحزام والهاتف" بحائل والجوف

أعلنت إدارة القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الاثنين، موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم ربط حزام الأمان ومخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة بمنطقتي حائل والجوف.





وذكر بيان صادر عن «أمن الطرق»: «استكمالًا لما سبق، سيتم بمشيئة الله البدء بالرصد الآلي لمخالفة عدم ربط حزام الأمان ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة وذلك على الطرق الخارجية في (منطقتي) حائل والجوف اعتبارًا من يوم الأحد ٢ / ١ / ١٤٤١».





وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت في وقتٍ سابق، أنَّ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، وقيمة مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.