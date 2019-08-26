"القدية" تكشف الستار عن أكبر مشروع ترفيهي بالمملكة (فيديو)

كشف مشروع القدية، اليوم الاثنين، الستار عن تصميم متنزه «6 فلاجز القدية» الترفيهي، الذي يضم ألعابًا ستحطم كل الأرقام القياسية.





وأوضح مشروع «القدية» -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن من ضمن الألعاب «رحلة الصقر»، وهي تجربة مفعمة بالحماس والإثارة، وتعتبر أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم.





جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الرئيس التنفيذي لشركة القدية مايكل رينينجر، وكبير الإداريين فيصل المعيذر، ورئيس الشركة ديفيد مكيليبس.

وأشارت الشركة إلى أن متنزه «6 فلاجز القدية» الترفيهي، يعد من أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية التي تبعد 40 كم عن الرياض، ضمن خطة لجعلها عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.





وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر: «تجسيدًا لرؤية شركة القدية للاستثمار، نعمل على أن يقدم متنزه (6 فلاجز القدية) أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارب ثرية تواكب توقعات جمهور»، وتابع أن «علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم تعززها أفكار مبتكرة تنسجم مع التراث المحلي».





وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع القدية هو توفير البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكانًا لصنع ذكريات ولحظات لا تنسى، مضيفًا أنه سيتم افتتاح المتنزه عام 2023، وصُممت الألعاب ومعالم الجذب الموجودة في كل منطقة خصيصًا وحصريًّا لمشروع القدية الترفيهي، الذي سيضم عددًا كبيرًا من الألعاب الضخمة التي ستحطم أرقامًا قياسية على مستوى العالم.





من جانبه، قال رئيس شركة 6 فلاجز الدولية لتطوير المتنزهات الترفيهية ديفيد مكيليبس،؛ إن المتنزه سيمتد على مساحة 32 هكتارًا ويضم 28 لعبة ومَعلمًا جاذبًا في مناطق المشروع الستة، وهي «مدينة التشويق، والينابيع الغامضة، ومدينة البخار، وحدائق الغسق، ووادي الثروات، والمعرض الكبير».