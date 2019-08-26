رسميا.. تامر أمين ينضم لنقابة الإعلاميين (صور)

قدم الإعلامي تامر أمين، طلبا رسميا للانضمام إلى نقابة الإعلاميين، وذلك بعد منعه من تقديم برنامج ( آخر النهار) المذاع علي قناة النهار وإيقافه عن ممارسة النشاط الإعلامي في القناة أو أي وسيلة إعلامية أخرى.





ويأتي ذلك لعدم حصوله علي تصريح مزاولة النشاط الإعلامي للنقابة وغير مقيد بجداول النقابة وذلك بالمخالفة لقانون رقم ٩٣ لسنه ٢٠١٦ الصادر بشأن نقابة الإعلاميين والذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول علي تصريح مزاولة المهنة طبقاً للمادتين ٢، ١٩ من قانون النقابة المشار إليه.



