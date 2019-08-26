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رسميا.. تامر أمين ينضم لنقابة الإعلاميين (صور)

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:27 م
رسميا.. تامر أمين ينضم لنقابة الإعلاميين (صور)
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ميسون أبو الحسن
 
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قدم الإعلامي تامر أمين، طلبا رسميا للانضمام إلى نقابة الإعلاميين، وذلك بعد منعه من تقديم برنامج ( آخر النهار) المذاع علي قناة النهار وإيقافه عن ممارسة النشاط الإعلامي في القناة أو أي وسيلة إعلامية أخرى.

ويأتي ذلك لعدم حصوله علي تصريح مزاولة النشاط الإعلامي للنقابة وغير مقيد بجداول النقابة وذلك بالمخالفة لقانون رقم ٩٣ لسنه ٢٠١٦ الصادر بشأن نقابة الإعلاميين والذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول علي تصريح مزاولة المهنة طبقاً للمادتين ٢، ١٩ من قانون النقابة المشار إليه.

وقامت نقابة الإعلاميين بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقرار وأبلغت إدارة قناة النهار بمنع المذكور من الظهور أو ممارسة النشاط الإعلامي لمخالفته القانونية أو المهنية.
رسميا.. تامر أمين ينضم لنقابة الإعلاميين (صور)
رسميا.. تامر أمين ينضم لنقابة الإعلاميين (صور)
رسميا.. تامر أمين ينضم لنقابة الإعلاميين (صور)
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