أسعار الذهب اليوم الإثنين 26/8/2019 بمصر





ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 26/8/2019 ،في البورصات العالمية، إلى مستوى جديد هو الأعلى منذ أكثر من ست سنوات وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1541.30 دولار للأوقية.





ومحليا سجل الذهب عيار 18 نحو 604 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .









أسعار الذهب اليوم الإثنين 26/8/2019









سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 696 جنيه للجرام .





وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 597 جنيه للجرام.





ووصلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 795جنيه للجرام .





وسجل الجنيه الذهب نحو 5,552 إلى 5,568 جنيه.





وسجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 1,523.80 دولار.









العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر





يتغير سعر الذهب في مصر تبعاً لتغير سعر الدولار في البنوك الرسمية، وكذلك براميل النفط والبورصات العالمية، كذلك حالة العرض والطلب على المعدن الأصفر، حيث أنه من الطبيعي أن يزداد سعر أي سلعه عند زيادة الطلب عليها، وأسعار الذهب قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر، بقيمة تتراوح بين جنيه واحد أو جنيهين، ويواجه سعر الذهب هذه الفترة تراجعاً في الأعيرة سواء عيار 24 أو عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري.



