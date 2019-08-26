اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 اليوم.. وظهورها خلال ساعات

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيحة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس لعام 2019، معلنا أن ظهورها سيكون خلال ساعات، ومن هنا ننشر لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 لسهولة الحصول عليها.



وفي تصريحات صحفية، أشار محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة كراسات امتحان طلاب الدبلومات الفنية، الدور الثاني، وكذا رصد الدرجات.





وللاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني إليكم رابط نتيجة الدبلومات، حيث استمرت امتحانات الدور الثاني، يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس، والتي استمرت لمدة 10 أيام.





وقد طلاب الثانوي "تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعي" بنظاميه الثلاث سنوات، والخمس سنوات، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.





وتقدم لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالبا/طالبة، مقسمين كالتالي: 117531 طالبا، وطالبة بالتعليم الصناعي، و42379 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، و70752 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري، و4883 طالبا، طالبة بالتعليم الفندقي.





وهنا ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني للاستعلام عنها فور ظهورها..



