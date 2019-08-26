ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

منتخب كوميتيه الرجال يتوج ببرونزية الألعاب الإفريقية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:20 م
منتخب كوميتيه الرجال يتوج ببرونزية الألعاب الإفريقية
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

توج منتخب مصر كوميتيه الرجال بميدالية برونزية جديدة أضيفت لوصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.


ومثل المنتخب المصري لكوميتيه الرجال في مباراة تحديد الميدالية البرونزية، اللاعبون، محمد رمضان وطه طارق وعلي السيد وعلي الصاوي ومجدي ممدوح، وواجه نظيره منتخب الكاميرون.


وفاز المنتخب المصري في النهاية بعدما انتهى النزال الأول ٠-٠ والثاني ٩-٠ لصالح مصر، والثالث ٩-٨ لصالح الكاميرون، والرابع ٤-٣ لصالح مصر، والخامس والأخير ٤-١ لصالح الكاميرون.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر