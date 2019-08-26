منتخب كوميتيه الرجال يتوج ببرونزية الألعاب الإفريقية
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:20 م
علي نبوي
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توج منتخب مصر كوميتيه الرجال بميدالية برونزية جديدة أضيفت لوصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.
ومثل المنتخب المصري لكوميتيه الرجال في مباراة تحديد الميدالية البرونزية، اللاعبون، محمد رمضان وطه طارق وعلي السيد وعلي الصاوي ومجدي ممدوح، وواجه نظيره منتخب الكاميرون.
وفاز المنتخب المصري في النهاية بعدما انتهى النزال الأول ٠-٠ والثاني ٩-٠ لصالح مصر، والثالث ٩-٨ لصالح الكاميرون، والرابع ٤-٣ لصالح مصر، والخامس والأخير ٤-١ لصالح الكاميرون.
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