"سلام" يستعد لتخريج الدفعة الثانية من القيادات الشابة للتواصل العالمي

يستعد مشروع سلام للتواصل الحضاري لتخريج الدفعة الثانية من القيادات الشابة للتواصل العالمي، وذلك في أوائل شهر سبتمبر المقبل، ويحضره عدد من المسؤولين والمتابعين والمعنيين بالتواصل الحضاري.





وشارك في الدفعة الثانية من القيادات أكثر من 60 شاباً وشابة استوفوا معايير البرنامج، وقد تم اختيارهم من بين 1200 متقدم ومتقدمة، وجرى تأهيلهم عبر دورات متتابعة استمرت 13 أسبوعاً، تضمّنت التعرف على كفايات الحوار والتواصل، وكفايات الظهور والتعامل مع وسائل الإعلام الدولي، وكفايات الإقناع والتأثير والتعامل مع المختلف ثقافياً، وقواعد الإتيكيت والبروتوكول الدولي.

كما عقد البرنامج ورشَ عملٍ، وحلقات نقاش تناولت عدداً من الموضوعات؛ بهدف الاطلاع على مؤشرات الصورة الذهنية للمملكة، وأهم المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث الأكثر تناولاً لقضايا المملكة، فضلاً عن تسليط الضوء على رؤية 2030، ودور مؤسسات المجتمع المدني، والمنصات الإعلامية المؤثرة في بناء الصورة الذهنية عن المملكة، إضافةً إلى عرض تجارب وخبرات شبابية في التواصل العالمي، وإجراء زيارات ميدانية، تعرّف المشاركون من خلالها على تجربة مجلس الشورى، والحوار الوطني، وحقوق الإنسان، وجهود المملكة الإغاثية والإنسانية، وأثر المملكة في تعزيز الاقتصاد العالمي.





وأوضح المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور فهد السلطان أن المعلومات والمهارات المتنوعة التي اكتسبها الشباب والشابات ستتيح لهم فرصًا مميزة في المشاركات الخارجية، وتمثيل بلادهم بشكلٍ مشرف، والشباب والشابات هم خيرُ من يبرز مكانة بلادهم الحضارية. مؤكدًا أن الدور المأمول من المشاركين والمشاركات كبير ومؤثر، وأن التمثيل الصحيح والإيجابي لبلدهم يبدأ من تهيئتهم التهيئة الصحيحة للحوار والتواصل مع مختلف الشعوب والثقافات.