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سوق البحرين يخسر 3.04 نقاط بختام جلسة الأثنين

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:17 م
سوق البحرين يخسر 3.04 نقاط بختام جلسة الأثنين
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.20% خاسرا 3.04  نقطة ليغلق عند مستوى 1530.75 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

 

 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.1 مليون سهم بقيمة 317 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 12.31%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.14% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 3.85%، سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.06% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.72%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.69%.
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