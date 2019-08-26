برقم الجلوس.. هنا رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

خلال الساعات القليلة القادمة سيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني، وفقا لما أكده الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني في تصريحات صحفية اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2019.

وعقدت الامتحانات في 625 لجنة بجميع القطاعات مقسمين كالتالي: 313 لجنة للتعليم الصناعي، و117 لجنة للتعليم الزراعي، و164 لجنة للتعليم التجاري، و31 لجنة للتعليم الفندقي.

ويترقب طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا امتحانات الدور الثاني موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني، فور اعتمادها رسميا.





ويستعد طلاب ثانوي "تجاري، زراعي، صناعي، فندقي" لمعرفة النتيجة فور ظهورها عبر بوابة التعليم الفني لنتائج الامتحانات.





وقد أدى طلاب الدبلومات الفنية امتحانات الدور الأول في 18 مايو الماضي، لمدة أسبوعين، حتى 30 مايو 2019، وظهرت النتيجة في 1 يوليو 2019.





وأدى طلاب الدبلومات الفنية جميع الأقسام "زراعي، تجاري، صناعي، فندقي"، بنظامي ثلاث وخمس سنوات، امتحانات الدور الثاني، يوم السبت 27 يوليو 2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019، وهم الأن في انتظار النتيجة.





كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية الأسبوع الجاري.