مهاجم شالكة يعتزل اللعب الدولي نهائياً بسبب فريقه

قام المهاجم جويدو برجشتالر بالإعلان عن اعتزاله اللعب الدولي، وذلك لانه يريد التركيز مع شالكه الألماني فقط.

وفي تصريحاته لموقع نادي شالكه قال للاعب الالماني "هذا القرار لم يكن سهلا بالنسبة لي، و إنه سيعتزل اللعب الدولي على الفور.





وتابع " لقد فكرت جيداً في الفترة الأخيرة، أعتقد أنه القرار الصحيح من أجل صحتي وعائلتي".





يذكر أن برجشتالر لعب 25 مباراة دولية سجل خلالها هدفين وكانت أول مشاركة ضمن صفوف المنتخب النمساوي في فبراير 2012،