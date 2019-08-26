وكيلة "التعليم الأهلي": لدينا توجه لزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي في القطاع

كشفت الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر وكيلة وزارة التعليم للتعليم الأهلي أن الوزارة لديها الآن توجه قوي في التعليم الأهلي العام لزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.





وأكدت حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار الأجنبي ودعمه من خلال إطلاق المبادرات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.





وقالت "آل عامر" لبرنامج "صباح السعودية" أمس: سنعمل على تشجيع هذا القطاع وزيادة فرص الاستثمار بإطلاق مبادرات في إطار رؤية المملكة 2030، منها المبادرة الخاصة بتشجيع الاستثمار في الحضانات ومراكز رياض الأطفال؛ لتتوسع وتشمل جميع مناطق المملكة.





وأشارت إلى إطلاق مركز الاستثمار التعليمي بالشراكة مع شركة تطوير التعليم القابضة والذي يعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم.





وأضافت: في الفترة الحالية نقوم على تحديث الأدلة والتشريعات الخاصة بالاستثمار في قطاع التعليم الأهلي لتتناسب مع المرحلة الحالية وتوسع القطاع ورؤية المملكة 2030.





وتابعت: لدينا أراضٍ تعليمية في مدينة الرياض تقوم وزارة التعليم بتأجيرها المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي للعمل على توسيع القطاع والتخلص من المباني المستأجرة وتجويد العمل في قطاع التعليم الأهلي.





وقالت "آل عامر": لدينا شراكة مع الجهات المعنية بالاستثمار في التعليم الأهلي مثل وزارة الشؤون البلدية ووزارة العمل ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، ونقوم على تذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجه المستثمرين في هذا القطاع.