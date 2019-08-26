"بعد إخلاء سبيلها".. والد "فتاة العياط": سعيد بخروجها ولكن "معناش مبلغ الكفالة"

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قال "أحمد رزق" والد "أميرة" المتهمة في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، إنه برغم فرحته الشديدة بإخلاء سبيل نجلته، إلا أن ثمن الكفالة كبير، ونحن أسرة فقيرة لا نستطيع تدبر ذلك المبلغ.



وأضاف "أحمد" في تصريح خاص لـ"الفجر" أنه يشكر القضاء المصري على نزاهته، وضميره بإخلاء سبيلها، بعدما نظر لتلك الفتاة وهي تدافع عن شرفها أمام الجبناء الذين ليس لهم ضمير، فيما وجه الشكر للمحامين الذين سعوا بكل قلوبهم وضميرهم في مرافعاتهم أمام القضاء.



وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، إخلاء سبيل فتاة العياط، بعددقتلها لسائق الميكروباص ويدعى "الأمير فهد" والشهير بمهند، بكفالة 10 الآف جنية.



وقالت محامية فتاة العياط" في وقت سابق، أن تقرير الطب الشرعي، الخاص بالفتاة أثبت عذريتها، فيما تسير التحقيقات أن الفتاة "أميرة" كانت تقاوم المجني عليه بالسكين، دفاعًا عن النفس والشرف، مضيفة أن سوف تتغير مسار التحقيقات بعد التقرير الطبي



وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، 7 أغسطس الماضي، حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كما جددت المحكمة، في وقت سابق حبس صديقي المجني عليه ويدعو "وائل" و"إبراهيم براح"، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية وعاونا القتيل في استدراجها من الفيوم، 15 يومًا بتهمة المساعدة في استدراج انثي، والتحريض على التعدي عليها جنسيا.



كانت البداية، عندما تلقى قسم شرطة العياط، بلاغا من فتاة العياط وهي طالبة في العقد الثاني من عمرها، تفيد قيامها بقتل سائق سيارة ميكروباص ويدعى الأمير فهد والشهير بمهند حاول التعدي عليها جنسيًا بدائرة القسم، وسددت له عدة طعنات، بعدما حاول استدرجها بهدف استلام هاتف حبيبها ويدعى "وائل"وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتبين صحة ما جاء على لسان فتاة العياط، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.