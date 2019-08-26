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7 ديسمبر.. مجلس الدولة يفصل في قضية التاكسي الأبيض

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:05 م
7 ديسمبر.. مجلس الدولة يفصل في قضية التاكسي الأبيض
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هدير حمزة
 
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قررت محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار حسين كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوي رقم( 27071) بالتأجيل لجلسة 7 ديسمبر المقبل، المقامة من هاني مخلوف محمد ضد رئيس الجمهورية، بشأن وقف القرار الخاص بعدم إنشاء.جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شؤون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة. 

والجدير بالذكر ان اصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمي "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء الزبائن بعد العزوف الكبير الذى شهده التاكسى الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.
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