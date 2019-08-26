شاهد بالصور.. فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان "الجونة"

يقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ووقع الاختيار على الفنانة إنجي المقدم لتقديم المؤتمر.









ويحضر المؤتمر، مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة المهندس سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية المهندس خالد بشارة، والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي، ورئيس العمليات والمؤسس المشارك للمهرجان بشرى عبد الله رزة، ومدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني للمهرجان أمير رمسيس، وعدد من أعضاء اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم الدوليين، وعدد من المخرجين، والممثلين، والمنتجين، التابعين للأفلام المشاركة في هذه الدورة.





وحتى هذه اللحظة، يشارك 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص. ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذي يجعل عدد الأفلام المشاركة في برنامج هذا العام 68 فيلمًا. وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.





وخلال المؤتمر الصحفي، يتم الإعلان عن الخطوط العريضة التي تشكل دورة هذا العام، وعن معظم الأفلام التي تشكل البرنامج، والفعاليات والأنشطة التي يعقدها المهرجان، ومحترفي صناعة السينما، والنجوم المشاركين، إضافة إلى قائمة الشخصيات السينمائية البارزة التي يحتفي بها المهرجان هذا العام.





كما يسلط المؤتمر الصحفي الضوء على فعاليات منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، التابعين لذراع الصناعة الخاصة بالمهرجان؛ منصة الجونة السينمائية، معلنًا عددًا من موائد الحوار المستديرة، والمحاضرات، والورش التي تقام هذا العام، لغرض استكمال أهداف المنصة؛ دعم وتمكين المواهب السينمائية من مصر والعالم العربي.