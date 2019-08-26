ميلان بخطط لخطف "نجم الريال" في الساعات الأخيرة قبل غلق الميركاتو

في تحرك مفاجئ من قبل إدارة إيه سي ميلان، حيث كشفت الصحف الإيطالية عن وصول وفد من قبل النادي الإيطالي إلى العاصمة الإسبانية مدريد لحسم تفاصيل صفقة إنتقال اللاعب الكولومبي "خاميس رودريجيز" نجم ريال مدريد إلى صفوف نادي إيه ميلان قبل غلق سوق الإنتقالات الصفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، فإن إدارة ميلان قد رأت بأن الفريق الحالي لن يساعد الجهاز الفني في تقديم أفضل ما لديه مع النادي، وخاصة بعد الأداء الباهت الذي ظهر به الفريق أمام أودينيزي في الجولة الأولى من بطولة الدوري.





وأشارت التقارير الإعلامية، بأن "زفونيمير بوبان" المسؤول الأول عن كرة القدم في النادي الإيطالي متواجد الآن في مدريد من أجل الحديث مع ريال مدريد حول إنتقال اللاعب "خاميس رودريجيز" إلى ميلانو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مع وجود بند أحقية أو إلزامية الشراء.