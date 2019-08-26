نادية مصطفى وساوند تراك والقاسم فى محكى القلعة غدًا

استمراراً لفعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، يقدم اوركسترا ساوند تراك حفلاً فى الثامنة مساء الثلاثاء 27 أغسطس، يتضمن مجموعة متنوعة من مؤلفات الموسيقى التصويرية في الدراما والسينما المصرية منها الأيدي الناعمة لـ علي إسماعيل ، شمس الزناتي لـ هاني شنودة ، حتى آخر العمر لـ عمر خورشيد ، بانوراما موسيقية لفنان الشعب سيد درويش بالإضافة إلى موسيقي بعض الأفلام العالمية منها روكي، المهمة المستحيلة والقلب الشجاع.

يليه وفى التاسعة مساء تتغنى النجمة نادية مصطفى بنخبة من اعمالها الخاصة التى قدمتها على مدار مشوارها الفنى منها سلامات ، الصلح خير ، مسافات ، جاى فى ايه وغيرها.

وفى العاشرة مساء يقدم النجم مجد القاسم باقة من اعماله الخاصة منها قلبى عليك ، لحظة غرام ، قسوة قلبك ، لعبتك ، عدى عليا ، اسمع بقى ، امرك حبيبى ، غمض عنيك الى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها على رمش عيونها ، بتسأل ليه عليا.