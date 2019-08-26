سوسن بدر ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان "الجونة"

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، خلال المؤتمر الصحفى الذى يقام حاليا، فى أحد فنادق القاهرة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتى تضم الفنانة سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس ناهد نصر الله.





وحتى هذه اللحظة، يشارك 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص. ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذي يجعل عدد الأفلام المشاركة في برنامج هذا العام 68 فيلمًا. وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.









وخلال المؤتمر الصحفي، يتم الإعلان عن الخطوط العريضة التي تشكل دورة هذا العام، وعن معظم الأفلام التي تشكل البرنامج، والفعاليات والأنشطة التي يعقدها المهرجان، ومحترفي صناعة السينما، والنجوم المشاركين، إضافة إلى قائمة الشخصيات السينمائية البارزة التي يحتفي بها المهرجان هذا العام.





كما يسلط المؤتمر الصحفي الضوء على فعاليات منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، التابعين لذراع الصناعة الخاصة بالمهرجان؛ منصة الجونة السينمائية، معلنًا عددًا من موائد الحوار المستديرة، والمحاضرات، والورش التي تقام هذا العام، لغرض استكمال أهداف المنصة؛ دعم وتمكين المواهب السينمائية من مصر والعالم العربي.





وجه المهرجان في دورة منطلق الجونة السينمائي الثالثة، الدعوة لعدد من خبراء صناعة السينما الإقليميين والدوليين للمشاركة في الفعاليات المختلفة. واستقبل المنطلق في دورته الثالثة، 133 طلب تقديم (92 مشروعًا في مرحلة التطوير، و41 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج) من جميع أنحاء العالم العربي. تمت مراجعة هذه الطلبات من قِبل لجنة من السينمائيين المتخصصين، واختيار 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 مشاريع روائية طويلة و5 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (فيلمين روائيين طويلين، و4 أفلام وثائقية طويلة) بناءً على المحتوى، والرؤية الفنية، وإمكانية التنفيذ المالية. كما أثنت اللجنة على المستوى المميز للمشاريع المُقدمة للمنطلق.