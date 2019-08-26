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محمود طارق يحصد برونزية فوق ٨٤ كجم بكاراتيه ألعاب إفريقيا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:02 م
محمود طارق يحصد برونزية فوق ٨٤ كجم بكاراتيه ألعاب إفريقيا
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علي نبوي
 
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أضاف اللاعب المصري محمود طه طارق ميدالية برونزية جديدة لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.


وفاز لاعب منتخب مصر في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في وزن فوق ٨٤ كجم على لاعب منتخب تونس أحمد خضير بنتيجة ٦-٠ ليحصد الميدالية البرونزية.


وتعتبر الميدالية هي البرونزية الثالثة للمنتخب المصري للكاراتيه بعد علي إسماعيل وجيانا فاروق.

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