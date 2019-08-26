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خاص.. مرتضى منصور في مدينة الإنتاج لإطلاق قناة الزمالك

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:56 م
خاص.. مرتضى منصور في مدينة الإنتاج لإطلاق قناة الزمالك
الزمالك
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أحمد الهواري
 
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وصل مرتضى منصور نادي الزمالك إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لمعاينة الاستديو الذي سيتسلمه النادي لإطلاق قناته بشكل رسمي.

 

\كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن أنه سيطلق قناة النادي الرسمية بعد الفترة التي قضاها بظهور برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور.

 

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