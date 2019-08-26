خاص.. مرتضى منصور في مدينة الإنتاج لإطلاق قناة الزمالك

وصل مرتضى منصور نادي الزمالك إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لمعاينة الاستديو الذي سيتسلمه النادي لإطلاق قناته بشكل رسمي.

\كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن أنه سيطلق قناة النادي الرسمية بعد الفترة التي قضاها بظهور برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور.