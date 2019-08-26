"هيئة الترفيه" تواصل تنفيذ عدد من المشاريع المنظمة والداعمة للقطاع



وعقدت الهيئة ورشة عمل الأدوار والمسؤوليات لأصحاب المصلحة فيما يخص معايير واشتراطات الفعاليات الترفيهية بمشاركة عدد من المسؤولين من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وممثلين عن القطاع الخاص من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المتخصصة بتنظيم الفعاليات الترفيهية، حيث هدفت الورشة إلى الارتقاء بجودة الفعاليات والخدمات الترفيهية، وتقديم تجربة ممتعة لزوار هذه الفعالية، وسط بيئة آمنة وصحية لجميع الأطراف.





كما أقامت الهيئة العامة للترفيه ورشة عمل إطلاق المسودة الأولية للاشتراطات ومعايير السلامة للمدن الترفيهية والتي تستند على أفضل الممارسات الهندسية والمتطلبات المحددة لتحليل المخاطر التي قد تتواجد في المدن الترفيهية، وذلك في إطار العمل التكاملي الذي تتبناه الهيئة لبناء وإثراء قطاع ترفيهي مستدام في المملكة، حيث ناقشت الورشة التعريف بدليل الاشتراطات والمعايير للمدن الترفيهية الذي يشمل ثلاثة جوانب: التصميم والبناء، السلامة المهنية في المدن الترفيهية، وسلامة وأمن الزوار.





كما شاركت الهيئة العامة للترفيه الجهات ذات العلاقة المسودّة الأولية لأخذ مرئياتهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، فضلًا عن مناقشة الورشة اشتراطات ومعايير الجودة والسلامة في قطاعات الترفيه من مدن الملاهي والألعاب المائية والمراكز العائلية الترفيهية.





ولم تغفل الهيئة دور الكوادر البشرية في نجاح أي قطاع، حيث عقدت الهيئة ورشة عمل تحت عنوان "تطوير الكوادر البشرية لقطاع الترفيه بهدف الوصول إلى النتيجة المُثلى لتنمية رأس المال البشري لقطاع الترفيه.





وحددت خلال الورشة عددًا من برامج التعليم والتدريب المناسبة للفعاليات الترفيهية ومدن الملاهي بحيث تشمل البرامج الأكاديمية والتقنية والدورات التدريبية.





استمرارًا لجهودها في تطوير القطاع والعمل على بناء التنظيمات التي من شأنها إنشاء قطاع واعد يتسم بالحيوية، أقامت الهيئة العامة للترفيه منذ بداية العام الجاري 2019 العديد من ورش العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بهدف تحسين وتطوير قطاع الترفيه في المملكة.