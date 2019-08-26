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وزارة الأوقاف تدعم الوادي الجديد بـ4 أطنان لحوم بلدية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:01 م
وزارة الأوقاف تدعم الوادي الجديد بـ4 أطنان لحوم بلدية
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هدير محمود
 
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وافقت وزارة الأوقاف على دعم المحافظة بـ٤ أطنان لحوم بلدية من اللحوم الخاصة بصكوك الأضاحي، لتوزيعها للحالات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وصرح الشيخ سيد عبد المجيد مدير عام الأوقاف بالمحافظة، بأن اللحوم سيتم توزيعها على ١٢ إدارة أوقاف فرعية على مستوى المحافظة، وسيتم التنسيق بين هذه الإدارات ورؤساء القري ومسئولي التضامن الاجتماعي لتوزيعها في النطاق الجغرافي لكل إدارة.
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