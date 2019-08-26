تجديد حبس سائق قتل زوجته في مشاجرة بينهما بالخصوص 15 يوما

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص، حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامة بقتل زوجته داخل شقتهما بالخصوص إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات وترك ابنته المنزل والذهاب للإقامة عند أسرة والدتها المجني عليها بمحافظة الشرقية دون علمه.



وكان قد تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بحضور عوض س م 45 سنة سائق ومقيم الزرايب بالخصوص السابق اتهامه في قضيه " قتل " علي قسم شرطة المدينة وقرر قيامه بقتل زوجته مروه ا ا ربة منزل حيث قام بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض " سكين " بطعنه نافذه بالصدر من الجهه اليسري حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وذلك علي اثر خلافات بينهما.



وعلى الفور انتقل الرائد محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص،وبالفحص تبين أن الشقة محل الواقعة كائنة بعقار بالطابق السادس ووجود جثة المتوفاه داخل غرفة النوم وبمناظرتها تبين وجود طعنه نافذه بالصدر من الجهه اليسري وجري التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



وبسؤال المتهم قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما على آثر قيام أبنتهما المدعوه ه ع س طالبه بالصف الثاني الثانوي بترك المنزل منذ يوم 10 الجاري وعقب علمه بتواجدها طرف أهليه زوجته بمحافظة الشرقيه وعدم إخباره بذلك.



وتطورت لمشاجره قام على آثرها بالتعدى علي زوجته بالضرب بسلاح ابيض " سكين " محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها وحضر للإبلاغ جري التحفظ علي السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عباره عن " سكين " ملوث بالدماء وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4684 إداري قسم الخصوص لسنة 2019م



