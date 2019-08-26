تعرّف على البرنامج الكامل لمباريات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة 1

عادت بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية، منذ يوم السبت 24 أوت 2019، ولعبت المباريات على دفعتين الأولى يوم السبت والثانية يوم الأحد.





وستكون الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أيام الأربعاء 28 أوت و الخميس 29 أوت و الأحد 01 سبتمبر.





وفي ما يلي، برنامج مقابلات الجولة الثانية:





الاربعاء 28 اوت

في باردو - س 16 و30 - دون حضور الجمهور

الملعب التونسي- هلال الشابة





في حمام الانف - س 16 و30

نادي حمام الانف - النادي الافريقي





في منزل بوزلفة- س 16 و30

مستقبل سليمان- اتحاد تطاوين





في صفاقس - س 18 - دون حضور الجمهور

النادي الصفاقسي - نجم المتلوي





الخميس 29 اوت

في القيروان- س 16 و30

اتحاد بنقردان- شبيبة القيروان





الاحد 1 سبتمبر

في حمام سوسة- س 16

النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري





وسيتم تعيين مقابلة الترجي الرياضي والنادي البنزرتي لاحقا.