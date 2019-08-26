اليوفينتوس يخطط لخطف نجم برشلونة

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع بصفقة جديدة من برشلونة الإسباني، خلال فترة الميركاتو الحالي.





ووفقاً للصحيفة الإسبانية "سبورت" أن نادي الييوفينتوس يسعى بشدة في الحصول على خدمات النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش نظراً لوجوده على مقاعد بدلاء برشلونة في أول مباراتين للبلوجرانا بمنافسات الليجا.





وتابعت الصحيفة أن اليوفنتوس لا يزال يواصل مطاردته للاعب الكرواتي، لا سيما وأنه كان هدفًا أساسيًا للسيدة العجوز لفترة طويلة.





واضافت أن السيدة العجوز يتمسك بمحاولة إجراء صفقة تبادلية مع برشلونة، ينتقل بمقتضاها راكيتيتش للسيدة العجوز مقابل رحيل إيمري كان للبرسا.





وانهت الصحيفة أنه حال رغب راكيتيتش في مغادرة برشلونة، فإن يوفنتوس سيكون عليه شراء اللاعب الكرواتي مقابل مبلغ مالي.