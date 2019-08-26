من "صيد الأسماك" لـ"جثة هامدة".. لصوص يقتلون موظفا أسفل الطريق الإقليمي ببنها
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:54 م
محمد نبيل
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قتل مجهولون موظفا أثناء محاولته إحباط قيامهم بسرقة دراجته النارية أسفل الطريق الإقليمي، دائرة مركز بنها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
ودلت المعلومات الأولية إنه أثناء قيام المجني عليه بعملية صيد الأسماك بصحبة والد زوجته اكتشف محاولة مجهولين سرقة دراجته النارية والتي قام بركنها بالقرب من منطقة الصيد فصرخ مستغيثا بوالد زوجته ويدعى "أشرف.ع.ش"51 عاما لإحباط محاولة السرقة فأطلقوا عليه الرصاص فقتلوه وفروا هاربين.
وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد تلقيه بلاغا من بعض المواطنين بسماع صوت إطلاق رصاص ووجود جثة أسفل الطرق الإقليمي بنها – كفر شكر.
وانتقل على الفور اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية وتبين أن الجثة لموظف ويدعى " حازم. ع.ا " 31 عاما وتم نقل الجثمان للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وطلبت تحريات المباحث لكشف غموض الحادث.
وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد تلقيه بلاغا من بعض المواطنين بسماع صوت إطلاق رصاص ووجود جثة أسفل الطرق الإقليمي بنها – كفر شكر.
وانتقل على الفور اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية وتبين أن الجثة لموظف ويدعى " حازم. ع.ا " 31 عاما وتم نقل الجثمان للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وطلبت تحريات المباحث لكشف غموض الحادث.
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