إخلاء سبيل المتهم بالتعدي على طفل بالشرقية بكفالة 10000 جنيه





قرر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية، اليوم، إخلاء سبيل المتهم بالتعدي علي طفل بطريق وحشية على خلفية التشاجر مع نجله أثناء اللعب سويا بقرية بني حسن، بكفالة مالية 10000 جنيه.كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو روء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "محمد إسماعيل عبد الحميد" صاحب محل مفروشات مقيم بني حسن مركز أولاد صقر، يتهم فيه" السيد م إ" 48 سنة عامل بالتعدي علي نجله بالضرب المبرح والتسبب في إحداث إصابته بكسور فى الأسنان وخلع اثنين منهم، وتهتك شديد بالشفاه واللثة وتمزق بالكتف وجروح وكدمات بالوجه والجسم واشتباه بكسر فى الأصبع، ذلك أثر رطمه بقوة على الأرض وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8946 جنح أولاد صقر لسنة 2019.وكانت سيطرت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بسبب مقطع فيديو لطفل يرطمه أحد الأهالى على الأرض بسبب مشاجرة مع نجله.وظهر الفيديو أن طفلين عمر ما يقرب من 10 سنوات يتشاحران ليحضر والد أحدهما ويحمل الطفل المتشاحن مع نجله ويرطمه على الأرض، بدم بارد وتركه يصرخ، مما أدى لتعرضه كسور فى الأسنان وجروح وكدمات فى الوجه والجسم، وتوجهت قوة من مباحث مركز شرطة أولاد صقر، برئاسة الرائد هاني صفوت، رئيس المباحث ومعاونيه، بإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، وتم ضبط المتهم وعرضه علي النيابة العامة، أنكر الواقعة، وقررت النيابة العامة بأولاد صقر، برئاسة أحمد نعيم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات