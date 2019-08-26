دول مجموعة السبع تخصص 20 مليون دولار لمساعدة الأمازون
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:52 م
ترجمة منار طارق
Advertisements
Advertisements
وافقت دول مجموعة السبعة على تمويل فوري بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة بلدان الأمازون في مكافحة حرائق الغابات وإطلاق مبادرة عالمية طويلة الأجل لحماية الغابات المطيرة.
جاء هذا الإعلان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيف اجتماع قادة مجموعة السبع هذا العام، والرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا. وقال ماكرون إن الأمازون تمثل "رئتي" الكوكب وأن القادة يدرسون إمكانية وجود دعم مماثل في إفريقيا، ويعانون أيضًا من حرائق الغابات المطيرة.
و اوضح ماكرون إن الولايات المتحدة دعمت المبادرة، على الرغم من إقراره بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تخطى جلسة العمل اليوم الاثنين حول البيئة.
سجلت الأقمار الصناعية أكثر من 41000 حريق في منطقة الأمازون حتى الآن هذا العام – مع وقوع أكثر من نصف الحرائق هذا الشهر وحده. ويقول الخبراء إن معظم الحرائق أشعلها مزارعون أو رعاة لتطهير الأراضي الزراعية.
جاء هذا الإعلان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيف اجتماع قادة مجموعة السبع هذا العام، والرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا. وقال ماكرون إن الأمازون تمثل "رئتي" الكوكب وأن القادة يدرسون إمكانية وجود دعم مماثل في إفريقيا، ويعانون أيضًا من حرائق الغابات المطيرة.
و اوضح ماكرون إن الولايات المتحدة دعمت المبادرة، على الرغم من إقراره بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تخطى جلسة العمل اليوم الاثنين حول البيئة.
سجلت الأقمار الصناعية أكثر من 41000 حريق في منطقة الأمازون حتى الآن هذا العام – مع وقوع أكثر من نصف الحرائق هذا الشهر وحده. ويقول الخبراء إن معظم الحرائق أشعلها مزارعون أو رعاة لتطهير الأراضي الزراعية.
Advertisements
المزيد عن: قادة مجموعة السبع حرائق الامازون
- رئيس الوزراء الأيرلندي: دبلن ستصوت ضد اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكتلة التجارة الأمريكية
- الاتحاد الأوروبي يضغط على البرازيل بسبب حرائق الأمازون
- الرئيس البرازيلي: الجيش قد يساعد في مكافحة حرائق الأمازون
- رئة العالم تحترق.. ماكرون وميركل يدعوان لـ"طواريء دولية" بعد حرائق الأمازون
- الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء حرائق الأمازون
- ترامب يناقش حرائق الأمازون مع الزعيم البرازيلي
- البرازيل تستعين بالجيش في "كارثة الأمازون"
- "أزمة دولية".. التفاصيل الكاملة لحرائق غابات "الأمازون"
- البابا فرنسيس يطالب العالم بالتكاتف لإخماد حرائق الأمازون
- المستشارة الألمانية تعد بالمساعدة في إعادة زراعة غابات الأمازون