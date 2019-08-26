دول مجموعة السبع تخصص 20 مليون دولار لمساعدة الأمازون

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وافقت دول مجموعة السبعة على تمويل فوري بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة بلدان الأمازون في مكافحة حرائق الغابات وإطلاق مبادرة عالمية طويلة الأجل لحماية الغابات المطيرة.



جاء هذا الإعلان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيف اجتماع قادة مجموعة السبع هذا العام، والرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا. وقال ماكرون إن الأمازون تمثل "رئتي" الكوكب وأن القادة يدرسون إمكانية وجود دعم مماثل في إفريقيا، ويعانون أيضًا من حرائق الغابات المطيرة.



و اوضح ماكرون إن الولايات المتحدة دعمت المبادرة، على الرغم من إقراره بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تخطى جلسة العمل اليوم الاثنين حول البيئة.



سجلت الأقمار الصناعية أكثر من 41000 حريق في منطقة الأمازون حتى الآن هذا العام – مع وقوع أكثر من نصف الحرائق هذا الشهر وحده. ويقول الخبراء إن معظم الحرائق أشعلها مزارعون أو رعاة لتطهير الأراضي الزراعية.

