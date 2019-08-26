الكنيسة تنعى القس إبرام إدوارد كاهن عزبة النخل

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن وفاة القس إبرام إدوارد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس بعزبة النخل، ملتمسًا عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





وقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لمجمع كهنة كنائس عزبة النخل في رحيل القس أبرآم إدوارد.





وتوفى القس أبرآم إدوارد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس، بعزبة النخل بالقاهرة، عقب صراع قصير مع المرض، وبعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية ست سنوات فقط.



