محافظ الشرقية: "لن نترك المواطن فريسة أمام جشع معدومي الضمير"

أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضبط 24 سيارة أجرة (تاكسي) مخالفة بمدينة الزقازيق لعدم إلتزام سائقيها بفتح البنديره وتشغيل العداد والإنتظار وتطبيق تعريفة الركوب المقررة وإستغلال المواطنين، جاء ذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة ( التاكسي) لإعادة الإنضباط للشارع وتطبيق القانون على المخالفين .





أكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على المواقف العمومية وسيارات الأجرة (التاكسي – السرفيس) للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، قائلاً لن نترك المواطن فريسه أمام جشع معدومي الضمير.





وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع مدير إدارة المرور بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة ( التاكسي) بمدينة الزقازيق للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب المحددة والإلتزام بفتح البنديره وتشغيل العداد والإنتظار وعدم السماح بإستغلال المواطنين.





وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية تمكنت إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف من ضبط ( 24) سيارة تاكسي مخالفة مابين مخالفات متنوعة (عدم تشغيل العداد - عدم الإلتزام بتعريفة الركوب) وتم سحب الرخصة وتحرير محضر جنحة مرورية للسائق المخالف.





طالب المحافظ المواطنين بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف وتحمل مسئولياتهم وعدم الإستجابة لإبتزاز السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين على الأرقام الآتية: - الخط الساخن للمرور2262250 - الإدارة العامة للمواقف 2315974 - غرفة الأزمات والكوارث 2303693 - بوابة الشكاوى الحكومية 16528.