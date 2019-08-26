"الشخصية الكاريزمية وعلاقتها بالثقة بالنفس" دورة تدريبية بجامعة حلوان

نظمت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة دورة تدريبية بعنوان (الكاريزما ولغة الجسد) وذلك فى إطار حرص الجامعة على تلبية الاحتياجات التدريبية لابنائها الطلاب واكسابهم المهارات لمواجهة سوق العمل.





أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على الاهتمام بتوفير الدورات التدريبية للطلاب وذلك في ضوء استراتيجيتها لتطوير العقل المصري وتنمية المهارات والقدرات لطلاب الجامعة، والعمل على تطوير الذات من أجل إعدادهم وبناء الشخصية، لتكوين جيل ايجابي نفخر به حتى يكون طلابنا سفراء لجامعة حلوان في سوق العمل.





وتضمنت الدورة التدريبية طرح مفهوم الكاريزما والشخصية الكاريزمية ومدى تأثير الكاريزما اجتماعيا ونفسيا فى الآخرين، والكاريزما ولغة الجسد وعلاقتها بالثقة بالنفس والقيادة، كما تناولت تعريف الكاريزما الإعلامية واسرارها، ومفهوم لغة الجسد وعلاقته بالاتصال الفعال، أهمية لغة الجسد ونشأتها وتطورها واستخدامها وفوائدها، والإيماءات الجسدية والإشارات، وتأثير لغة الجسد والإعلام على الإعلاميين والسياسيين والجمهور هذا إلى جانب مناقشة المسافات بين الاشخاص فى المواقف المختلفة ومحاذير المسافات.





هدفت الدورة التدريبية إلى تطوير الأفكار وتنمية المهارات من خلال التنمية البشرية، ومساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته، بالاضافة إلى زيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، إلى جانب التدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.



