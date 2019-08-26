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انتحار ربة منزل "شنقًا" بسبب خلافات أسرية ببنى سويف

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:47 م
انتحار ربة منزل شنقًا بسبب خلافات أسرية ببنى سويف
أرشيفية
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احمد فتحي الدسوقي
 
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أقدمت ربة منزل، اليوم الإثنين، على الانتحار شنقا داخل غرفة بمنزل عائلة زوجها بمركز سمسطا جنوب غربى محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويق إخطارا من المقدم أحمد عاطف نائب مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بورود بلاغا من الأهالى بالعثور على ربة منزل وتدعى"ى.ه.م"18 سنة، منتحره داخل أحد غرف منزل عائلة زوجها والذى وجه بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة سمسطا إلى محل الواقعة وتبين أن ربة منزل متزوجة وأنها أقدمت علي شنق نفسها في أحدي حجرات منزل عائلة زوجها بسبب الخلافات الأسرية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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