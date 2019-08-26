حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شبرا الخيمة (صور)



جاءت الحملة بعد تزايد شكاوى المواطنين من احتلال المحال والمقاهي للأرصفة والشوارع، والعمل علي عودة الانضباط للشارع.



جرى خلال الحملة، تحرير 248 مخالفة منهم 61 إشغال طريق 19 نظافة، 104 إزالات فورية إزالة 30 لوحة إعلانية، 25 بائعا متجولا.



كما قاد العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ والمقدم أحمد سامي رئيس المباحث حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة مركز طوخ.



كما شنت إدارة البحث الجنائي حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ أحكام جنائية تم خلالها تنفيذ 1045 حكم حبس وضبط 227 من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.



شن اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات من مدينة شبرا الخيمة، وجرى خلال الحملة ضبط المخالفات المرورية وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية والخارجين عن القانون.