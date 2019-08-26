برشلونة يقدم إعتذار رسمي لنادي ريال بيتيس

قدم الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إعتذار رسمي لنظيره ريال بيتيس، وذلك بسبب تغريدة مثيرة للجدل كان قد تم نشرها عبر حساب النادي الكتالوني بعد نهاية مباراة الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وكان حساب برشلونة قد نشر صورة لنجم الفريق الجديد جونيور فيريو، لاعب ريال بيتيس السابق، وهو يرفع أصابعه الخمسة في إشارة لفوز برشلونة العريض على حساب بيتيس، ولكن الحساب الرسمي للنادي الكتالوني قد عاد صباح اليوم وقدم إعتذاره عن هذه الصورة قائلًا: "نرغب في الاعتذار الصادق عن أي خطأ ضد ريال بيتيس وجماهيره بشأن تغريدة أمس، لم يكن المقصود منها عدم الاحترام، لكننا كنا مخطئين في نشره في ليلة كانت خاصة جدًا لجونيور".





يذكر بأن برشلونة قد نجح في الحصول على خدمات اللاعب جونيور فيريو "23 عام" في سوق الإنتقالات الحالية قادمًا من نادي ريال بيتيس في عقد يمتد لمدة 5 سنوات مقبلة.