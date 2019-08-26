محافظ الشرقية يُصدر قرارا بحركة تنقلات محدودة بين مديري الإدارات التعليمية

أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم ( ١٠٦٤٨) بنقل وإعادة تنظيم العمل بين كلٍ من:





صابر محمد محمد طه مدير إدارة أبو حماد التعليمية للعمل مدير إدارة مشتول السوق التعليمية.





محسن عبد الحميد السيد سعد مدير إدارة مشتول السوق التعليمية للعمل مدير إدارة القرين التعليمية.





أحمد عبد العظيم عبدالله عبد الحميد مدير إدارة القرين التعليمية للعمل مدير إدارة أبو حماد التعليمية.





وذلك لتحسين مستوي الأداء واللإرتقاء بمنظومة العمل داخل الإدارات التعليمية لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.





أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم وتحسين مستوي الأداء بين العاملين للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين القيادات التعليمية بما ينعكس بشكل جيد علي منظومة التعليم وتحقيق الإستفادة للأجيال القادمة.